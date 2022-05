Pussy Riot, Maria Alyokhina è fuggita dalla Russia travestita da rider

Si è travestita da rider e in questo modo è riuscita a lasciare la Russia. Maria Alyokhina, una delle componenti delle Pussy Riot, ha raccontato la sua fuga dal Paese al New York Times . La donna, che era stata dichiarata latitante lo scorso aprile, ha spiegato di essersi nascosta nell'appartamento di un'amica a Mosca prima di riuscire a fuggire travestendosi da addetta per la consegna del cibo a domicilio. Poi, con l’aiuto di alcuni amici, è arrivata in Lituania (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE DI SKY TG24 – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

Il racconto della fuga

Al New York Times l’artista ha spiegato come è riuscita a scappare dal Paese e ad arrivare in Lituania, passando per la Bielorussia. Ha detto di essersi travestita da addetta per la consegna del cibo a domicilio per eludere i poliziotti e di non aver portato con sé il cellulare per non essere rintracciata. Ha raccontato che un amico l’ha accompagnata in macchina fino in Bielorussia e di essere riuscita poi a passare il confine al terzo tentativo, grazie anche all'aiuto dell'artista islandese Ragnar Kjartansson, che – secondo quanto detto da Alyokhina al Nyt - ha convinto un Paese europeo a rilasciare alla Pussy Riot un documento di viaggio che le garantiva gli stessi diritti di una cittadina europea. Grazie a questo documento, Alyokhina è riuscita a prendere un autobus verso la Lituania. A Vilnius ha incontrato la compagna Lucy Shtein, che aveva lasciato la Russia settimane prima con lo stesso travestimento. "Sono successe tante magie la scorsa settimana. Sembra una spy novel. Sono contenta di avercela fatta", ha detto al giornale. Con altre Pussy Riot, nei prossimi giorni inizierà un tour per raccogliere fondi per l'Ucraina.