Cingolani: "Siamo in economia di guerra". Ecco cosa significa

2/10 ©Ansa

Ma cosa significa economia di guerra? Ne aveva già parlato anche il presidente del Consiglio Mario Draghi, a tre settimane di distanza dall’inizio del conflitto in Ucraina: “Ancora non siamo in un’economia di guerra, ma è bene prepararsi”

Altroconsumo, indagine su prodotti alimentari: aumenti fino al 43%