Altroconsumo, indagine su 10 prodotti alimentari: aumenti fino al 43%

4/15 ©IPA/Fotogramma

“Il risultato è preoccupante – spiega Altroconsumo –. Cinque delle 10 categorie hanno subito in un anno aumenti superiori al 10%. Farina 00, pasta di grano duro e olio di semi di girasole registrano aumenti in un anno per i primi due del 17% e per l'ultimo del 43%. Più contenuti gli aumenti di olio extravergine (+11%) e zucchero (+7,4%). Praticamente invariato il latte UHT e la passata di pomodoro. Nessun aumento per le banane ma le zucchine costano il 16% in più. Il caffè in polvere nei mesi scorsi era rimasto stabile, ha fatto registrare + 4% nell'ultimo mese”

Detrazione fiscale per animali domestici, come funziona e per quali spese si può chiedere