Intelligence Usa: Putin imporrà la legge marziale in Russia

Il presidente russo, Vladimir Putin, imporrà probabilmente la legge marziale in Russia per continuare a portare avanti la guerra in Ucraina. Sono le considerazioni di Avril Haines , direttrice dell'Intelligence Usa alla commissione Difesa del Senato.