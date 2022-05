Viaggio in Serbia, divisa tra Mosca e l'Europa. Il reportage

La guerra in Ucraina rischia di destabilizzare l’intera area balcanica. Situazione particolarmente complessa in Serbia, divisa tra il richiamo di Vladimir Putin e le riforme invocate da Bruxelles

Una posizione ambigua

Il governo di Belgrado ha ufficialmente condannato alle Nazioni unite l’intervento russo in Ucraina, ma sta di fatto mantenendo una posizione decisamente ambigua con Mosca, scegliendo di non allinearsi alle sanzioni economiche chieste a gran voce dall’Unione europea. La stessa Unione, per la quale la Serbia è in lista d’attesa da oltre un decennio. Belgrado dipende però quasi totalmente anche dalle fonti energetiche russe, in primis il gas. Un autentico rompicapo per la Repubblica balcanica, perennemente divisa, già dai tempi della dissoluzione dell’Ex Jugoslavia, tra futuro e passato.