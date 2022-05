Forze speciali bielorusse al confine con l'Ucraina

La Bielorussia ha schierato forze speciali alle sue frontiere con l'Ucraina. A parlare è il capo di Stato maggiore delle forze armate bielorusse Viktor Gulevich, citato da Unian. Secondo l'esercito di Minsk si tratta di una mobilitazione difensiva a seguito del rafforzamento delle forze armate di Kiev oltre confine. ( GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE )

"Per la sicurezza bielorussa"

"Nella direzione operativa meridionale, un gruppo di un massimo di 20.000 persone creato dalle forze armate ucraine richiede una nostra risposta. Le forze operative speciali, dispiegate in tre direzioni tattiche, garantiscono la sicurezza della Bielorussia", ha affermato Gulevich. "Gli Stati Uniti e i loro alleati stanno continuando a rafforzare la loro presenza militare vicino al confine di stato della Bielorussia. Il contingente è più che raddoppiato sia in termini quantitativi che qualitativi negli ultimi sei mesi. Ci sono forze che trasportano missili da crociera marittimi nel Mar Mediterraneo e nel Mar Baltico e sono aumentate le forze in Polonia e nei paesi baltici. Tutto ciò indica la presenza di una minaccia crescente per la Repubblica di Bielorussia", ha concluso il capo di Stato maggiore delle forze armate bielorusse.