Telefonata Macron Xi Jinping, la Cina: rispettare sovranità Ucraina

Economia

Vyacheslav Volodin sostiene che prima del 24 febbraio le misure contro Mosca fossero 2.754, per poi passare a 10.128: 'Mai così tante erano state imposte contro uno Stato finora'

Volodin, come riportano diversi media, ha sottolineato come prima del 24 febbraio le sanzioni imposte contro Mosca fossero 2.754, per poi passare a 10.128