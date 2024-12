Medioriente, cardinal Pizzaballa a Betlemme per il Natale. VIDEO

Dopo la sua visita a Gaza, il patriarca latino di Gerusalemme è entrato solennemente, come da tradizione, a Betlemme, in Cisgiordania, per le celebrazioni natalizie. Dopo un corteo per le vie della cittadina ha detto ai partecipanti: "Non permetteremo alla guerra di cancellare le nostre vite"

All'indomani della sua visita a Gaza, dove ha nuovamente constatato le difficili condizioni di vita della popolazione civile ed ha visitato la piccola comunità cristiana, il cardinal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme, è entrato solennemente, come da tradizione, a Betlemme, in Cisgiordania, per le celebrazioni natalizie. Il cardinale è entrato come di consueto attraverso la porta nel muro di separazione limitrofa alla tomba di Rachele, per poi attraversare a piedi nell'ultimo tratto il centro della cittadina che ha dato i Natali a Gesù. Ad accoglierlo, precedendo la folla, gli scout betlemiti che innalzavano cartelli di benvenuto e inneggianti alla pace nella regione. Tra questi uno recitava "I nostri bambini vogliono giocare e ridere".