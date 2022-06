4/10 ©IPA/Fotogramma

La regola numero 8 è non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo. La nona indicazione è quella di utilizzare l’acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante. L'ultima regola bolognese limita tutti gli usi non domestici dell'acqua alla fascia oraria fra le 21 e le 8. In aggiunta al decalogo si trova anche il divieto di pulire la macchina o la moto se non in un autolavaggio autorizzato

Siccità, la ricetta di Confagricoltura. VIDEO