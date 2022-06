5/11 ©Ansa

Intanto, proprio dal Nord Italia, continuano ad arrivare immagini dei corsi d’acqua sempre più in ritirata. Su tutte, colpiscono quelle del Po. “Siamo a 40-50% di quantità di acqua piovuta in meno rispetto alle medie degli ultimi anni e fino al 70% di neve in meno", spiega Curcio, che aggiunge come il Po abbia ormai raggiunto una portata "sino all'80% in meno" della media

Siccità, Lombardia: "Limitare uso acqua"