Come si è arrivati al voto? I 5 anni più pazzi della politica italiana

Elezioni del 25 settembre, come si vota: la guida facile

Domenica gli italiani sono chiamati alle urne, dalle 7 alle 23, per rinnovare il Parlamento. Riceveranno due schede, una rosa per Montecitorio e una gialla per Palazzo Madama. Ecco una breve guida per non sbagliare e rischiare di far annullare il voto

Domenica 25 settembre gli italiani sono chiamati alle urne per rinnovare il Parlamento. I seggi sono aperti dalle 7 alle 23. A ogni elettore verranno consegnate due schede: una rosa per la Camera e una gialla per il Senato. Con la legge sulla riduzione del numero dei parlamentari, si eleggono 400 deputati (invece di 630) e 200 senatori (invece di 315). Ecco una guida facile su come si vota

Ogni elettore, quindi, riceverà due schede: una per eleggere i membri della Camera e una per scegliere i prossimi senatori. Le due schede sono identiche e riportano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno della lista o delle liste in coalizione a lui collegate. Accanto ai contrassegni delle liste ci sono i nomi dei relativi candidati nel collegio plurinominale