Strage Texas, Biden in lacrime davanti alla scuola di Uvalde. VIDEO

Il presidente Joe Biden e la first lady Jill sono stati a Uvalde, in Texas, dove hanno visitato il memoriale allestito nella Robb Elementary School dove martedì scorso è avvenuta la sparatoria in cui sono morti 19 bambini e due insegnanti (FOTOGALLERY). I Biden hanno partecipato a una messa ed incontrato i familiari delle vittime. Il capo della Casa Bianca è apparso visibilimente commosso quando ha deposto con la moglie Jill una corona di fiori per commemorare le giovani vittime (ARMI DA FUOCO IN USA, NUMERI E CONFRONTO IN ALTRI PAESI).