Ghiaccio e pinguini

Secondo un'analisi condotta da CNN e Guardian sulla lista dei paesi colpiti dai dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il primo ministro australiano Antony Albanese ha dichiarato che "nessun luogo sulla Terra è al sicuro". Questa affermazione è supportata dall'inclusione delle isole Heard e McDonald, un arcipelago disabitato e patrimonio dell'UNESCO, nella lista dei territori soggetti a tariffe. Le isole Heard e McDonald, descritte come "ricoperte all'80% di ghiaccio", "deserte", "piccole" e "rocciose", non hanno attività economiche significative dal 1877, quando cessò il commercio di olio di elefante marino e i cacciatori di foche abbandonarono la zona. Allo stesso modo, l'isola di Norfolk, situata a nord-est di Sydney e con una popolazione di 2.188 persone, è stata colpita da un dazio del 29%, 19 punti percentuali in più rispetto al resto dell'Australia. Albanese ha commentato: "Non sono del tutto sicuro che l'isola di Norfolk sia un concorrente commerciale della gigantesca economia degli Stati Uniti, ma questo dimostra che nessun luogo sulla Terra è al sicuro". Infine, l'isola norvegese di Jan Mayen, un'ex stazione baleniera disabitata se non per la presenza temporanea di personale militare, è stata inclusa nella lista con un dazio del 10%. La CNN descrive Jan Mayen come un'isola "desolata e montuosa", con un'economia inesistente.