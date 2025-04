Trump lancia la sfida al commercio, dazi al 20% per l'Ue

"L'Ue ci fa pagare il 39% e noi imporremo dazi al 20%", ha dichiarato Donald Trump. Per Israele le tariffe saranno del 17%, per il Brasile al 10%. "Tutto il mondo ci ha rubato per 50 anni ma non accadrà più". I dazi sono la "regola d'oro per la nuova età dell'oro americana" hanno sottolineato i funzionari dell'amministrazione Trump ascolta articolo

Dazi al 10% per tutti i paesi e tariffe reciproche per i 60 “più cattivi” quelli con i maggiori squilibri commerciali nei confronti degli Stati Uniti. Questa è la sfida che lancia Donald Trump al commercio globale per ridurre il deficit commerciale. Per l'Europa i dazi saranno al 20%, per la Cina al 34% e per la Gran Bretagna al 10%.

Tariffe a tutti al 10%, più alte per i 60 cattivi Davanti ai lavoratori dell'industria dell'auto e dell'acciaio, il presidente Donald Trump ha annunciato la svolta economica. "Faremo pagare quello che gli altri ci tassano. Reciprocità significa che faremo agli altri quello che fanno a noi, è molto semplice", ha spiegato precisando successivamente che i dazi non saranno esattamente reciproci. "Li tasseremo la metà di quello che ci tassano", ha osservato facendo l'esempio dell'Unione Europea. L'Ue "ci fa pagare il 39% e noi imporremo dazi al 20%", ha messo in evidenza. Per Israele le tariffe saranno del 17%, per il Brasile al 10%. Tutto il mondo "ci hanno rubato per 50 anni ma non accadrà più.