Usa Weekly News, Biden sulla sparatoria in Texas: “Bisogna agire"

5/16 ©Getty

Mettere fine a tutto questo - “Sono qui in ginocchio a pregarvi, vi prego troviamo una strada insieme per mettere fine a questo”. È l’appassionato appello del senatore democratico Chris Murphy ai colleghi repubblicani a poche ore dalla strage in Texas. “Perché vi siete fatti eleggere se la vostra risposta è non fare niente?” ha detto il politico. Che ha aggiunto: “Quei bambini non sono stati sfortunati. Non è inevitabile. Quello che è successo succede solo in questo Paese”