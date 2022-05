Ue, si lavora a piano per Difesa comune europea: le linee guida

I 27 ministri della Difesa Ue si sono riuniti a Bruxelles per il Consiglio Affari Esteri: presente anche l’ucraino Oleksii Reznikov. Riaffermato il pieno sostegno a Kiev, Borrell ha detto che le forniture di armi "non si interromperanno". Lanciato l'hub europeo per l'innovazione nel settore militare. Tre i passi chiave per gli armamenti: ricostruire le scorte, aumentare le capacità con acquisti congiunti e "rinforzare e modernizzare"