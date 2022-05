Putin: espansione Nato provocherà di sicuro una risposta

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che l'espansione della Nato in Svezia e Finlandia "non rappresenta una minaccia diretta per noi... ma l'espansione delle infrastrutture militari in questi territori provocherà sicuramente la nostra risposta". Putin, citato dall'agenzia russa Tass, ha anche denunciato il ritrovamento, nel corso "dell'operazione speciale in Ucraina", di "prove documentate che testimoniano il fatto che venivano creati vicino ai nostri confini dei laboratori di armi biologiche". (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI)