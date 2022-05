Usa Weekly News, Biden a Draghi: “Putin voleva dividerci ma..."

7/24 cnn.com

“Per favore, metta fine a questa guerra senza senso e brutale”. La First Lady, reduce dalla visita in Ucraina, spiega di essere rimasta colpita dal dolore diffuso e ovunque. “Le perenni lacrime negli occhi delle madri - scrive - il loro afferrare le mani dei figli e toccare loro i capelli come se non potessero sopportare di perdere la connessione fisica. Una giovane madre che avevo incontrato a Uzhorod - continua - mi disse che quando lei e la sua famiglia si erano avventurate in cerca di cibo, i soldati russi avevano sparato alla gente in fila per il pane”