Le sanzioni imposte alla Russia per la guerra in Ucraina non stanno facendo collassare il Paese. Lo riferisce l’Economist in una lunga analisi in cui sostiene che il rublo vale come prima, Mosca sembra rispettare gli impegni legati al pagamento delle cedole in valuta estera e anche la sua economia reale si è mostrata “sorprendentemente resiliente”

