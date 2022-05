Guerra in Ucraina, Gb sanziona ex moglie e presunta fidanzata di Putin

In arrivo nuove sanzioni del Regno Unito contro persone legate al presidente russo Vladimir Putin. A finire sotto la lente d'ingrandimento del governo di Boris Johnson sono l'ex moglie di Putin, Lyudmila Ocheretnaya, e la ginnasta Alina Kabaeva, indicata dai media come attuale fidanzata del presidente. Sanzionata anche una nonna di quest'ultima (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).