Guerra Ucraina-Russia, ultime news di oggi 13 maggio sulla crisi. LIVE

Zelensky sfida Putin: “Non credo che riuscirà a salvare la faccia. Sì ai negoziati, ma senza ultimatum e solo se Mosca si ritira e risponde di quello che ha fatto. Non possiamo accettare compromessi sulla nostra indipendenza”, dice a Porta a Porta. Di ritorno da Washington, Draghi insiste per la trattativa. La ministra degli Esteri britannica chiede invece al G7 più armi per l'Ucraina. L'Onu apre un'inchiesta sui presunti crimini di guerra russi. Mosca protesta. Helsinki scioglie la riserva: “Subito l'adesione alla Nato”. Lunedì tocca alla Svezia. I russi minacciano contromisure militari e lo stop al gas a Helsinki. Vola il prezzo del gas in Europa, dopo che Gazprom ha annunciato che smetterà di usare un gasdotto chiave attraverso la Polonia e la Germania ha reso noto che la Russia ha diminuito le erogazioni. L'Ue ha deciso che verrà introdotto un tetto al prezzo solo in caso di emergenza e ha rinnovato la richiesta agli Stati di non pagare in rubli.

Gli ultimi approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24​: