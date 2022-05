Viaggio in Kosovo, lacerato dai conflitti

Il passaggio dalla Serbia al Kosovo è lento e tortuoso, come la strada che percorriamo da Belgrado a Pristina, passando per Mitrovica, a nord dell'autoproclamata Repubblica Kosovara. La frontiera segna un confine, che qui evoca ancora i fantasmi della guerra nell'ex Jugoslavia. Da una parte c'è la Serbia, in equilibrio perenne tra Mosca e Bruxelles. Dall'altra il Kosovo, lo Stato che non c'è ma che rivendica il diritto di esserci. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)