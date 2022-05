8/10 ©Ansa

Si è invece sbilanciato Marat Gabidullin, ex comandante del gruppo mercenario russo Wagner. In un’intervista alla Stampa ha detto che "la Russia non aveva le informazioni e l'intelligence giuste sull'Ucraina”, ha "un miscuglio di gruppi che non si coordinano tra loro” e "alla fine perderà la guerra". Per Gabidullin "la guerra sarà lunga e se i russi riuscissero a tenere i confini degli oblast di Donetsk e Luhansk, si fermerebbero: non perché vogliono, ma perché non hanno assolutamente le forze per andare oltre"

L'intervista a Gabidullin