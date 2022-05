Kiev, primo soldato russo processato per crimini di guerra

Mondo

Usa Weekly News, Biden vuole processo crimini guerra su fatti Bucha

“Sono stato criticato per aver definito Putin criminale. La verità è che lo è, come visto a Bucha”: Biden ripete quanto già detto, aggiungendo che “quello che è accaduto è ignobile: Putin deve renderne conto” e chiedendo un processo per crimini di guerra. Il presidente, però, non si è dedicato solo alla politica internazionale: ha gioito per la conferma di Brown Jackson alla Corte Suprema e rivisto Obama. E Trump ha rilasciato un’intervista esclusiva al WaPo sui fatti del 6 gennaio A cura di Valentina Clemente

Processo per crimini di guerra - “Avete visto cosa è successo Bucha”, ha affermato Biden, che è tornato a definire il presidente russo, Vladimir Putin, un “criminale di guerra”. “Stiamo continuando a fornire all’Ucraina le armi delle quali ha bisogno per la battaglia e dobbiamo raccogliere tutti i dettagli perché si possa avere un vero processo per crimini di guerra”, ha detto Biden, “quanto è avvenuto a Bucha è oltraggioso e tutti possono vederlo”

Not over - La guerra in Ucraina è tutt’altro che conclusa: lo ha detto Joe Biden ad un evento pubblico, ribadendo che gli Usa sono pronti a sostenere Kiev a lungo che, secondo il presidente, “è ancora in piedi, con un governo operativo” e la campagna militare russa “ha già fallito i suoi obiettivi iniziali”. Gli Stati Uniti, “in stretto coordinamento con gli alleati, sono determinati ad aumentare i costi economici per Putin” per l’invasione dell’Ucraina e ad “accrescere l'isolamento economico della Russia”, ha aggiunto Biden