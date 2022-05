Guerra Ucraina, Michel: "Sicurezza globale è minacciata dalla Russia"

Il presidente del Consiglio europeo evidenzia come i costanti riferimenti della Russia all’uso di armi nucleari stiano “pericolosamente alzando la posta in gioco per il mondo intero”. Le Drian al G7: "Grande unità, avanti con la linea della fermezza". Intanto, il 12 maggio, l’Onu ha votato a favore dell'apertura di un'inchiesta sulle presunte gravi violazioni commesse dalle forze russe nelle regioni di Kiev, Chernihiv, Kharkiv e Sumy ascolta articolo Condividi

In questo momento "la sicurezza globale è minacciata. La Russia, uno Stato nucleare e membro permanente del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sta attaccando la nazione sovrana dell'Ucraina, facendo riferimenti vergognosi e inaccettabili all'uso di armi nucleari". A dirlo è il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, durante una visita a Hiroshima. E continuano le prese di distanza e le condanne agli interventi militari di Mosca contro Kiev. Il ministro degli Esteri francese Le Drian in apertura della seconda giornata del G7: "Grande unità, avanti con la linea della fermezza". Intanto, il 12 maggio, il Consiglio per i diritti umani dell'Onu ha votato a larga maggioranza a favore dell'apertura di un'inchiesta sulle presunte gravi violazioni commesse dalle forze russe in Ucraina, contribuendo così a rafforzare la pressione diplomatica su Mosca (GUERRA IN UCRAINA: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE).

Michel: “Mosca sta pericolosamente alzando la posta in gioco” approfondimento Onu, Mosca: “L’Occidente pronto a tutto pur di strangolare la Russia” In una serie di video postati su Twitter, Michel evidenzia come l’atteggiamento della Russia “non sta solo scuotendo la sicurezza dell'Europa, ma sta pericolosamente alzando la posta in gioco per il mondo intero”. In un discorso di 35 minuti il presidente del Consiglio europeo ha definito l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia "vergognosa e inaccettabile", e ha ribadito come Hiroshima rappresenti "un chiaro segnale, e un promemoria dell'urgenza di liberarsi dell'arsenale nucleare nel mondo”.



Le Drien: "Siamo in guerra con la Russia" vedi anche Guerra in Ucraina: i reportage e le dirette di Sky TG24. VIDEO "Noi non siamo in guerra con la Russia, è la Russia ad aver dichiarato guerra all'Ucraina: c'è chiaramente un aggressore e un aggredito", ha detto il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian al G7. "C'è una forte unità fra di noi, che io personalmente non ho mai visto prima, per continuare con la linea della fermezza e sostenere l'eroica difesa dell'integrità territoriale dell'Ucraina", ha aggiunto. Sempre dal G7, gli fa eco la ministra degli Esteri britannica Liz Truss: "Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia e continuare a fornire armi all’Ucraina".

Analisti Usa: "Controffensiva a Kharkiv fa progressi" leggi anche Ucraina, Draghi: “Tutti al tavolo per la pace”. Le reazioni politiche Intanto, secondo il think-tank americano Institute for the Study of War, la controffensiva ucraina nell'area della città nord-orientale di Kharkiv inizia a sembrare "molto simile" alla controffensiva che alla fine ha cacciato le truppe russe da Kiev e dall'Ucraina occidentale. Le forze ucraine stanno "costringendo il comando russo a fare scelte difficili", commentano gli analisti dell'istituto, anche facendo in modo che le unità di Mosca concentrino i bombardamenti sulle truppe ucraine piuttosto che sulla città.