"Dobbiamo supportare l'Ucraina e il suo esercito per la sua legittima difesa e allo stesso tempo l'Italia continuerà a lavorare per la pace" dice il ministro degli Esteri. La risposta a Putin, prosegue, "dev'essere un'escalation diplomatica"

"Quello che ha detto Giuseppe Conte sulla legittima difesa in Ucraina credo sia condivisibile.

Dobbiamo supportare l'Ucraina e il suo esercito per la sua legittima difesa e allo stesso tempo l'Italia continuerà a lavorare per la pace. Ma non possiamo pensare di fornire armi

per colpire il suolo russo". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ospite ieri sera 'Che tempo che fa' su Rai3. "Questo - ha proseguito - significherebbe provocare un'escalation, mentre l'escalation dev'essere diplomatica", ma "finché Putin non viene al tavolo, dobbiamo lavorare per portarcelo e allo stesso tempo dobbiamo aiutare gli ucraini, nell'ambito del principio internazionale di un popolo che si difende".(IL LIVEBLOG SULLA GUERRA - LO SPECIALE)