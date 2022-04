Usa Weekly News, Biden vuole processo crimini guerra su fatti Bucha

10/20

“The most dangerous man in the world” - Il presidente Joe Biden pensa che Rupert Murdoch sia “l’uomo più pericoloso del mondo”. Lo dice un nuovo libro scritto da due giornalisti del NYT, This Will Not Pass: Trump, Biden and the Battle for America’s Future, che uscirà a maggio. Il commento del presidente sul proprietario di Fox News risale al 2021, sottolineano i media americani che pubblicano stralci del libro. Biden non ha mai parlato pubblicamente di Murdoch ma spesso si è lasciato andare a commenti sulla rete e i suoi notiziari