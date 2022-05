Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 16 maggio sulla crisi. DIRETTA

La Finlandia ha chiesto ufficialmente l'ingresso nella Nato. Per la premier Marin "la minaccia nucleare è molto seria" e Helsinki non può "più credere che ci sarà un futuro di pace accanto alla Russia restando da soli". Domani dovrebbe essere il turno della Svezia. Superato il no della Turchia, che chiede però di interrompere il sostegno al Pkk. Oggi a Bruxelles riunione dei ministri Ue degli Esteri sull'Ucraina: da sciogliere il nodo sull'embargo al petrolio russo. A Mariupol l'acciaieria Azovstal è sotto un fuoco costante, persino delle bombe al fosforo secondo le autorità locali. Gli ultimi difensori della città ormai allo stremo si preparano alla "battaglia finale" e sono pronti al peggio. L'offensiva russa nel Donbass "ha perso slancio, è rimasta significativamente indietro rispetto ai piani" e Mosca avrebbe perso "fino a un terzo delle truppe", secondo l'intelligence britannica. Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky afferma che sono in corso negoziati per arrivare far uscire le persone da Mariupol, compresi i combattenti ucraini asserragliati nell'acciaieria di Azovstal. Zelensky lo ha annunciato in un videomessaggio, riferisce Ukrinform. "Stiamo proseguendo trattative molto difficili e delicate per salvare la nostra gente da Mariupol, da Azovstal. Ci occupiamo quotidianamente di questo. E la cosa principale e' che gli accordi siano rispettati", ha detto il presidente.