Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 17 maggio sulla crisi. DIRETTA

Kiev: "Ordinato alle unità ad Azovstal di salvare vita del personale"

"La guarnigione 'Mariupol' ha portato a termine la sua missione di combattimento. Il Comando militare supremo ha ordinato ai comandanti delle unità di stanza ad Azovstal di salvare la vita del personale", ha affermato lo Stato maggiore ucraino, precisando che "le iniziative di soccorso ai difensori rimasti sul territorio dell'Azovstal continuano". "I difensori di Mariupol sono gli eroi del nostro tempo. Sono per sempre nella storia", ha proseguito il comando di Kiev. "Mantenendo le posizioni ad Azovstal, non hanno permesso al nemico di trasferire gruppi fino a 17 gruppi tattici di battaglione (circa 20.000 membri del personale) in altre aree. Ciò ha impedito l'attuazione del piano per la rapida cattura di Zaporizhzhia, l'accesso al confine amministrativo delle regioni di Donetsk e Zaporizhzhia" e "ci ha dato l'opportunità di preparare e creare linee difensive, dove si trovano oggi le nostre truppe", ha spiegato lo Stato maggiore.