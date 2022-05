Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 18 maggio sulla crisi. DIRETTA

Destino difficile per i militari ucraini evacuati dall'acciaieria, dubbi sulla loro sorte: per la Duma vanno processati. L'Oms intanto lancia l'allarme colera a Mariupol. L'Eni apre due conti per il gas russo, uno è in rubli. "Ma pagheremo in euro", assicura l'azienda. Putin attacca: "l'Occidente si avvia verso un suicidio energetico". Draghi riceve in visita la premier finlandese Sanna Marin, domani riferirà alle Camere. Via libera del governo al piano di cybersicurezza