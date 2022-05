Draghi riceve la premier finlandese: "Appoggio convinto adesione Nato"

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha accolto a Palazzo Chigi la prima ministra della Finlandia, Sanna Marin. Durante la visita si è parlato della richiesta di adesione alla Nato da parte di Helsinki. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - IL RACCONTO DEGLI INVIATI )

Draghi: “Italia appoggia adesione Finlandia-Svezia”

Il premier Draghi ha espresso parole di solidarietà alla scelta finlandese. “La richiesta di adesione alla Nato è una chiara risposta all'invasione russa dell'Ucraina e alla minaccia che rappresenta per la pace in Europa, per la nostra sicurezza collettiva. L'Italia appoggia con convinzione la decisione della Finlandia, così come quella della Svezia" – ha affermato il premier italiano in conferenza stampa. "Questo è il momento delle scelte e vogliamo che l'Ue scelga di essere protagonista”, ha concluso.