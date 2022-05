11/11 ©Ansa

La risposta di Mosca è stata dura. Vladimir Putin ha spiegato che di per sé la mossa di Svezia e Finlandia "non rappresenta una minaccia diretta" per la Russia, ma lo è invece "l'espansione delle infrastrutture militari in questi territori". In quel caso, ci sarà "sicuramente una nostra risposta, che dipenderà dalla natura delle minacce nei nostri confronti", ha avvertito il presidente russo