"Per salvare vite umane, l'intera guarnigione di Mariupol sta attuando la decisione approvata dal Comando militare supremo", aveva confermato in un videomessaggio diffuso poco prima sui social il comandante del battaglione, Denis Prokopenko (in foto) ricordando che i suoi hanno "respinto le forze schiaccianti del nemico per 82 giorni e permesso all'esercito ucraino di riorganizzarsi"