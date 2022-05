9/12 ©Ansa

E l’Italia? Le nostre importazioni di grano dipendono solo per il 5% da Russia e Ucraina (secondo dati Istat diffusi da Cai, Consorzi Agrari d'Italia). Il ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli, ha annunciato al G7 un contributo di 5 milioni di euro dal Mipaaf alla Fao per la realizzazione di progetti inseriti nella Food Coalition: 2 milioni di euro per il settore agricolo in Ucraina e 3 milioni per finanziare iniziative a supporto dei sistemi agricoli e alimentari colpiti dalla crisi pandemica