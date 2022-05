1/10 ©Ansa

Prima che iniziasse la guerra in Ucraina, si era parlato della “finlandizzazione” come possibile strada per alleviare le tensioni tra il Paese e la Russia, che continuava a ripetere di sentirsi minacciata dalla Nato e aveva ammassato truppe al confine. Il termine si riferiva alla condizione di neutralità della Finlandia, frutto di un compromesso raggiunto con l’Unione sovietica e poi sancito da uno specifico accordo. Oggi Helsinki non è più un modello in questo senso e, come altri, ha cambiato rotta

