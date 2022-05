Putin: l'Occidente si sta avviando verso un suicidio energetico

Economia

Gas, Ue studia piano per pagare forniture russe senza violare sanzioni

Bruxelles pensa a come permettere alle società europee di pagare i rifornimenti energetici senza andare contro le misure approvate per colpire l’economia di Mosca dopo l'attacco all'Ucraina. 'Ci sono opzioni disponibili per le aziende per continuare a pagare il gas in euro o dollari in linea con i contratti concordati', sottolinea un portavoce della Commissione Ue. I 27 Stati membri non sarebbero però ancora tutti sullo stesso piano

A pochi giorni dalle nuove scadenze sui pagamenti, Bruxelles è al lavoro per permettere alle aziende europee di pagare il gas proveniente dalla Russia. Si cerca un modo per non violare le sanzioni messe in piedi per punire Mosca in risposta alla guerra in Ucraina. "Ci sono opzioni disponibili per le aziende per continuare a pagare il gas in euro o dollari in linea con i contratti concordati", sottolinea un portavoce della Commissione Ue in una nota interpretativa delle linee guida per le aziende sul gas russo

L'apertura di un conto bancario presso Gazprombank non viola le sanzioni, a patto che il conto non sia in rubli. Gli operatori dovrebbero dichiarare chiaramente che intendono adempiere ai propri obblighi derivanti dai contratti esistenti e considerarli adempiuti pagando in euro o dollari