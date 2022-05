5/10 ©Ansa

Sempre Semprini spiega come, per coprire la presunta assenza di Putin e far sembrare che abbia il controllo del Paese, sarebbe stato ideato un piano di “supplenza”. I servizi segreti russi avrebbero previsto una “copertura” di almeno dieci giorni. Due sosia sarebbero pronti a occuparsi delle apparizioni in pubblico. Diversi video del presidente intento a lavorare, partecipando a riunioni o firmando documenti, sarebbero già stati registrati

McDonald's lascia la Russia, dall'apertura del primo negozio nel 1990 all'addio. LE FOTO