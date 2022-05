Capo degli 007 di Kiev a Sky News: Putin è gravemente malato di cancro

In un'intervista all'emittente britannica, il generale maggiore Kyrylo Budanov afferma che il leader russo è "in condizioni psicologiche e fisiche davvero brutte". E sostiene anche che in Russia sarebbe già in corso un golpe per rimuovere il capo del Cremlino. La fine della guerra? "Entro l'anno, ad agosto la svolta"

Il presidente Vladimir Putin è gravemente malato di cancro. Lo sostiene, in un'intervista a Sky News, senza però fornire alcun dettaglio o prova delle sue affermazioni, il capo degli 007 ucraini, il generale maggiore Kyrylo Budanov. Putin è "in condizioni psicologiche e fisiche davvero brutte ed è molto malato", ha affermato. Per Budanov, inoltre, in Russia sarebbe già in corso un golpe per rimuovere Putin (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).