Calcio, Giappone prima squadra qualificata ai Mondiali

I nipponici ottengono la certezza matematica grazie al successo per 2-0 sul Bahrain in un match del gruppo C delle qualificazioni asiatiche disputato al Saitama Stadium

Il Giappone è la prima squadra qualificata al mondiale 2026. I nipponici ottengono la certezza matematica grazie al successo per 2-0 sul Bahrain in un match del gruppo C delle qualificazioni asiatiche disputato al Saitama Stadium. A decidere il match le reti di Kamada al 66' e Kubo all'87'. Nella classifica del girone Giappone al comando con 19 punti in 7 partite, seguito dall'Australia a 10 e poi il quartetto Arabia Saudita, Cina, Indonesia e Bahrain con 6 punti.