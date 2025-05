Schumacher, venduta all’asta per 16 mln Ferrari F2001 del GP Monaco

La Ferrari guidata da Michael Schumacher nel 2001, con cui vinse il titolo mondiale di Formula 1, è stata messa all'asta domenica a margine del Gran Premio di Monaco per poco meno di 16 milioni di euro.

Il prezzo più alto mai pagato per una Rossa

Secondo la casa d'aste RM Sotherbys, l'offerta vincente è stata di 15,98 milioni di euro, commissioni incluse. Secondo il New York Times, il prezzo iniziale per l'auto era di 8 milioni di euro. Il quotidiano ha affermato che il bolide è stato venduto a uno degli ospiti nell'area Vip del circuito, dove Lando Norris ha conquistato la vittoria. Con quella vettura, il sette volte campione del mondo Schumacher ha vinto la gara di Monaco nel 2001. Sempre secondo il New York Times, questo è stato il prezzo più alto mai pagato per una Ferrari di Formula 1.

Record per la Mercedes di Fangio

Il record assoluto per una vettura di F1 appartiene alla Mercedes W196 guidata da Juan Manuel Fangio e Sterling Moss negli anni '50. L'auto è stata venduta all'asta quest'anno per oltre 52 milioni di dollari.