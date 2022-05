Azovstal, il momento in cui i soldati ucraini lasciano l'acciaieria

Il ministero della Difesa russo ha diffuso un video che mostra la “resa” da parte dei combattenti ucraini evacuati dall'acciaieria Azovstal di Mariupol. Nel filmato si vedono i soldati feriti portati fuori dallo stabilimento sulle barelle e, mentre ricevono le prime cure, gli altri vengono perquisiti dai militari russi. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha assicurato che le truppe ucraine saranno trattate "secondo gli standard internazionali". Finora sono stati evacuati 264 militari ucraini: 53 feriti gravi sono stati portati in un ospedale di Novoazovsk, nel territorio dell'autoproclamata repubblica popolare del Donetsk, e 211 combattenti sono stati evacuati attraverso un corridoio umanitario diretto a Yelenovka. (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).