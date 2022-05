3/10 ©IPA/Fotogramma

Kabaeva (in foto), così come altri membri della famiglia di Putin, ha goduto di un successo solo parzialmente spiegabile. Dopo la carriera sportiva, è entrata in politica ed è anche diventata il presidente del Consiglio di amministrazione della più grande media company russa. Già nel 2008 si pensava che avesse una relazione con il presidente russo e che lui volesse divorziare per sposarla

Chi è Alina Kabaeva, la presunta amante di Putin