Alina Kabaeva, la presunta amante di Putin riappare in pubblico

La presunta amante di Putin, Alina Kabaeva, è riapparsa in pubblico a Mosca. La donna ha anche preso la parola al festival di ginnastica "Alina", chiamato così proprio in suo onore. L'ex ginnasta ha parlato davanti a uno sfondo sul quale erano ben visibili le "Z" diventate il simbolo della guerra russa in Ucraina. Kabaeva nel suo discorso ha citato anche la Seconda Guerra Mondiale. Tra le altre cose ha detto: "Ogni famiglia ha una storia di guerra".