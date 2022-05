Ucraina, vicepremier Vershchuck a Sky TG24: “Dateci altre armi”

Una sola richiesta arriva dalla vicepremier ucraina Iryna Vershchuck: portare più armi a Kiev per sconfiggere le truppe russe. Non è possibile seguire altre strade per il momento, né attraverso la politica e la diplomazia né attraverso un cessate il fuoco, dice Vershchuck intervistata dall’inviato di Sky TG24 in Ucraina, Jacopo Arbarello (I VIDEO E I REPORTAGE DALL’UCRAINA). Se la via della diplomazia non è un’opzione perché il presidente russo Vladimir Putin “vuole la distruzione dell’Ucraina”, quella del cessate il fuoco non lo è perché “è impossibile da realizzare”. Non lo sarà, dice Vershchuck, fino a quando “le armi e i soldati nemici rimangono sul territorio ucraino” (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA – LO SPECIALE DI SKY TG24).