Il consiglio di amministrazione del gruppo francese ha approvato all'unanimità l'accordo di cessione per "tutelare i nostri 45mila dipendenti" nel Paese, ha spiegato il ceo Luca de Meo. La proprietà è adesso del governo della città di Mosca. Ceduto anche il 67,69% delle partecipazioni in Avtovaz, società automobilistica russa, con opzione di rientro esercitabile entro sei anni

Tutte le attività in Russia della casa automobilistica Renault sono adesso proprietà dello Stato russo. Ad annunciarlo è il Ministero dell’Industria e del Commercio di Mosca. L'operazione va a completare il percorso di ritiro dalla Russia che Renault - come centinaia di altre aziende - aveva annunciato lo scorso marzo, in risposta all’invasione armata dell’Ucraina (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). L’amministratore delegato di Renault, Luca de Meo, parla di una decisione “difficile ma necessaria”, presa per tutelare “i nostri 45mila dipendenti in Russia”. L’accordo di cessione firmato all’unanimità dal consiglio di amministrazione del Gruppo Renault prevede il trasferimento al 100% delle azioni di Renault al governo della città di Mosca.