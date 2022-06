Nintendo Switch Sports, il divertimento si fa in 7

Ad appassionare i videogiocatori il fatto di poter riprodurre i movimenti delle braccia nel mondo reale all’interno del videogame grazie ai controlli di movimento. Una vera rivoluzione! Sedici anni dopo la prima uscita ecco il nuovo Nintendo Switch Sports. Sei le discipliine da poter scegliere, tra cui le tre new entry: pallavolo, badminton e calcio . Tre grandi ritorni: bowling, chanbara e tennis. Un titolo tutto da giocare anche online con appassionati da tutto il mondo.

Altri modi di giocare

Ma le novità non finiscono qui. Per la prima volta, sarà infatti possibile collegare la fascia per la gamba, inclusa con la versione su scheda del gioco, a un controller Joy-Con per calciare ad esmpio il pallone nella modalità rigori del calcio. Attraverso un aggiornamento gratuito in arrivo questa estate, la possibilità di utilizzare la fascia e quindi di calciare con la gamba verrà estesa a tutte le modalità di questo sport.

E infine con un aggiornamento gratuito in arrivo nell’autunno 2022 verrà aggiunto un settimo sport: il golf. Nintendo Switch Sports è facile da giocare e mette d'accordo grandi e piccoli.