Apple compie 49 anni, i cinque prodotti più rivoluzionari dell'azienda

Nata in un garage il primo aprile 1976, attraverso i decenni l'azienda fondata da Steve Jobs è diventata una delle più grandi del mondo per valore di mercato. E i suoi prodotti, dal Macintosh all'Iphone, hanno cambiato le nostre abitudini

Primo aprile 1976: una data storica, che ha rivoluzionato il mondo moderno. Quel giorno Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne fondavano in un garage di Los Altos (California) la Apple (diventata nel 1977 Apple Computer Inc.), all'epoca una piccola compagnia per la vendita del kit per computer Apple I. Non un semplice computer, ma un dispositivo che avrebbe cambiato per sempre la tecnologia. Attraverso i decenni, l'azienda con il logo della mela è diventata una delle più grandi del mondo per valore di mercato. E i suoi prodotti, dal Macintosh all'Iphone, hanno cambiato le nostre abitudini. In occasione del 49esimo compleanno di Apple, cinque prodotti che hanno fatto la storia.

Un Apple Macintosh, modello M001. - ©Getty

Macintosh Macintosh (abbreviato in Mac) è la famiglia di computer prodotti dalla Apple. Il 24 gennaio 1984 fu messo in vendita il primo modello di Machintosh, il capostipite da 128K. Ne seguirono tanti altri, dal 512k al Plus, al portatile del 1989, all'SE30 al Powerbook e al G3 fino agli attuali MacBook Air e Pro. Una carriera sconvolgente che ha portato la "mela" preferita da Jef Raskin (la varietà McIntosh) in ogni angolo del mondo. Lo slogan del lancio del prodotto richiamava George Orwell: "Perché il 1984 non sarà come '1984'", recitava. iPod L'iPod, lettore portatile di musica digitale basato su hard disk e memoria flash, rivoluzionò invece la fruibilità della musica. Presentato sul mercato da Apple il 23 ottobre 2001, è stato il primo lettore MP3 portatile in commercio. L'Ipod ha messo le basi all'arrivo prima dell'iPhone e poi dell'iPad. Ha rappresentato un'icona culturale del terzo millennio: centinaia di milioni i dispositivi venduti. Approfondimento Steve Jobs avrebbe compiuto 70 anni: com'è cambiata Apple da sua morte

Un Iphone.