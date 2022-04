Bimbo ucraino con scheggia vicino cuore salvato all'ospedale di Padova

È stato salvato da un'intervento dell'equipe di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Padova un bimbo ucraino di 11 anni, che nel bombardamento della sua abitazione, in cui erano morti la madre e un fratellino, era rimasto ferito da una scheggia di mortaio, conficcatasi vicino al cuore (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE).