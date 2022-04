Mihajlovic in ospedale, foto della moglie Arianna su Instagram. FOTO

Nel selfie pieno d’amore appare Sinisa Mihajlovich, che sorride dal letto di ospedale stretto all’inseparabile moglie Arianna Rapaccioni. Lo scatto è stato fatto in un momento di tenerezza durante il ricovero al Policlinico Sant'Orsola dove l’ex campione e allenatore del Bologna si trova per monitorare alcuni "campanelli d'allarme" circa il rischio ricomparsa di leucemia. "Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Sei un Leone dal cuore tenero. Surprise", con questa dedica e tanti cuori, la moglie ha postato sui social lo scatto in bianco e nero, che ha raccolto immediatamente migliaia di like di personaggi noti e gente comune.