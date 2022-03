Mihajlovic: "Rischio ricomparsa della malattia, mi devo fermare"

Il ricovero al Sant’Orsola di Bologna

Mihajlovic ha spiegato che la prossima settimana sarà ricoverato al Sant'Orsola. “Farò di tutto per accorciare i tempi ma salterò alcune partite - ha aggiunto. L'allenatore del Bologna ha detto che "il 2022 non ha avuto un inizio fortunato. Ma non dobbiamo piangerci addosso. I ragazzi non mi deluderanno e io lotterò insieme a loro. So per certo che anche loro lotteranno per me".

“Rispettate il mio diritto alla privacy”

In chiusura della conferenza stampa Sinisa Mihajlovic si è appellato al suo diritto alla riservatezza. ”Tornerò presto qui con la squadra. Scusatemi se non risponderò alle domande. Chiedo di rispettare il mio diritto alla privacy. Parlate dell'allenatore, ma lasciate l'uomo Sinisa alle sue esigenze".